Госдолг Украины достиг неподъемной суммы

14 Апреля 2018 21:19

Это заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью телеканалу "Интер". Как сообщил украинский премьер, власти больше не способны обслуживать госдолг, ибо только в этом году Киеву необходимо заплатить около 5 миллиардов долларов. Для сокращения размера задолженности, по мнению премьера, необходимо добиться возобновления роста экономики страны.