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Госдолг Украины достиг неподъемной суммы
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14 Апреля 2018 21:19

Госдолг Украины достиг неподъемной суммы

Это заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью телеканалу "Интер". Как сообщил украинский премьер, власти больше не способны обслуживать госдолг, ибо только в этом году Киеву необходимо заплатить около 5 миллиардов долларов. Для сокращения размера задолженности, по мнению премьера, необходимо добиться возобновления роста экономики страны.

  

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