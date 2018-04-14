В мире
14 Апреля 2018 21:19
Госдолг Украины достиг неподъемной суммы
Это заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью телеканалу "Интер". Как сообщил украинский премьер, власти больше не способны обслуживать госдолг, ибо только в этом году Киеву необходимо заплатить около 5 миллиардов долларов. Для сокращения размера задолженности, по мнению премьера, необходимо добиться возобновления роста экономики страны.
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