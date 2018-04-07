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В Гомельской области подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий
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8 Апреля 2018 09:24

В Гомельской области подтоплено 8 участков дорог и 95 подворий

Самая сложная ситуация сложилась в Добруше. Там река Жгунь залила 60 хозпостроек и 47 частных дворов. Спасатели ведут круглосуточно мониторинг ситуации.

  

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