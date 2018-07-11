Сборная Франции - первый финалист ЧМ по футболу. Сегодня сыграют хорваты и англичане

Вчера трехцветные обыграли Бельгию. Единственный мяч на 51-й минуте провел защитник Самюэль Умтити после розыгрыша углового. Навешивал Антуан Гризман 1:0. Отметим, французы выигрывали мундиаль лишь однажды, ровно 20 лет назад, а в 2006 году взяли серебро. После чего в 2016 уступили и в финале чемпионата Европы.

Сегодня определится второй финалист. В Москве встретятся сборные Хорватии и Англии. Это кадры из английского зоопарка в графстве Лестершир. Местные сурикаты оказались настоящими патриотами, они не сомневаются в победе родоначальников футбола.

Специалисты также видят фаворитами противостояния англичан, счет личных встреч также в пользу британцев. Из семи матчей они выиграли у "шашечных" четыре, дважды успех был на стороне хорватов и зафиксирована одна ничья. На чьей стороне будет удача, узнаем из прямой трансляции на спортивном канале, начало в 20:45 - за 15 минут до стартового свистка. Напомним, обзоры всех встреч чемпионата мира смотрите на Ютуб-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.