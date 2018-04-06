Главная>>Общество>>Корь из Волковыска переместилась в Гомельскую область
Общество
RSS
Корь из Волковыска переместилась в Гомельскую область
Скачать Поделиться

3 Апреля 2018 13:05

Корь из Волковыска переместилась в Гомельскую область

Сейчас на юге страны 11 подтверждённых случаев. Сюда вирус попал из Одессы, где первый пациент отдыхал вместе с семьёй. Один случай в Брестском районе. В Ляховичах заболел четырехмесячный малыш. Он родом из Волковыска. Медики говорят, что заболевают те, кто не был привит.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =