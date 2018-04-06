Корь из Волковыска переместилась в Гомельскую область

3 Апреля 2018 13:05

Сейчас на юге страны 11 подтверждённых случаев. Сюда вирус попал из Одессы, где первый пациент отдыхал вместе с семьёй. Один случай в Брестском районе. В Ляховичах заболел четырехмесячный малыш. Он родом из Волковыска. Медики говорят, что заболевают те, кто не был привит.