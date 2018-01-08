Рубрика "Матчбол"

8 Января 2018 18:03

Блестящим получилось выступление Александры Саснович на теннисном турнире в австралийском Брисбене. Минчанка впервые в своей карьере вышла в финал таких престижных соревнований, однако добыть титул победителя не позволила Элина Свитолина. В мировом рейтинге Александра сегодня поднялась на рекордное 53-е место. Самые интересные спортивные события недели в рубрике "Матчбол".

Одиннадцатый раз в истории команда Президента выиграла Рождественский турнир по хоккею среди любителей. В этом году финал получился классическим: хозяевам соревнований противостояла дружина из России.

Определяющим оказался первый период, где белорусы забросили 4 шайбы, после такого старта вернуться в игру наши восточные соседи так и не сумели. Как результат - победа команды Президента 6:1. Кстати, автором последней шайбы турнира стал Александр Лукашенко.

В матче за бронзовые медали Чехия была сильнее команды Объединенных Арабских Эмиратов 11:2.

Параллельно в финале республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" в старшей возрастной группе встретились принципиальные соперники - два коллектива из Минска. Действующим победителем старта - "Грифонам" - противостояли "Медведи". Защитить титул первые не сумели. 4:3 победа в драматическом поединке за представителями Московского района столицы.

Виктория Азаренко, к сожалению, не выступит в первом в сезоне турнире из серии Большого шлема Australian Open из-за семейных обстоятельств. Сегодня экс первая ракетка мира официально подтвердила эту информацию.

Тем временем параллельно лидеры сборной продолжают подготовку к турниру в Мельбурне. Арина Соболенко сегодня на соревнованиях в Хобарте с призовым фондом 226 тысяч долларов в первом круге уверенно побеждает Эжени Бушар из Канады 6:4, 6:3. Александра Саснович вообще сегодня стала первой ракеткой Беларуси, благодаря блестящему выступлению в Брисбене, где минчанка вышла в первый в своей карьере финал. В мировом рейтинге Александра на 53-й строке.

Дарья Домрачева, которая пропускала третий этап Кубка мира по биатлону, выступила в немецком Оберхофе. В спринте трехкратная олимпийская чемпионка стала седьмой, в преследовании шестой. А вот женская эстафета у наших девушек не получилась - из-за четырех штрафных кругов у нас только 15-е место. Пятый этап соревнований пройдет также в Германии в Рупольдинге и начнется в среду.

Завтра поддерживаем столичное хоккейное "Динамо" - на "Минск-Арене" "зубры" встретятся с "Локомотивом", в среду волейбольная "Минчанка" в Кубке Вызова сыграет против "Единства" из Сербии. Параллельно следим за биатлоном и чемпионатом Европы по гандболу, где выступит мужская сборная Беларуси. А в пятницу стартует финал Континентального кубка по хоккею. Столичная "Юность" будет бороться за очередной титул лучших.