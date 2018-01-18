18 Января 2018 12:03

Приоритеты работы Беларуси на международной арене и оптимизация МИД.

Это главные темы, которые обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент принял с докладом Министра иностранных дел Владимира Макея. Речь шла о выполнении поручений Главы государства, данных на июльском совещании по приоритетам внешней политики.

Тогда участниками разговора стали около двух с половиной сотен человек. Среди них - почти все белорусские послы, которые представляют интересы республики за рубежом.

Внешнеполитическая география Беларуси охватывает все континенты. Дипотношения установлены со ста семьюдесятью семью странами. Фундамент нашей внешней политики - многовекторность. Укрепляем сотрудничество не только с соседями, идем на Восток и Запад, расширяем взаимодействие по дальней дуге. Главный критерий эффективности внешней экономики - рост белорусского экспорта. И в этом вопросе у посольств ключевая роль.

Глава МИД Владимир Макей сообщил о позитивной тенденции - за неполный 2017 продажи за рубеж увеличились.