Билеты на "Лістапад" поступят в продажу не позднее 30 октября

17 Октября 2017 19:17

Албания дебютирует на "Лістападзе". Сегодня в столице рассказали о подробностях 24 Минского международного кинофестиваля. Официальный слоган нынешнего форума - "Истина, любовь и красота". В этом году киноманам будет представлено 164 картины. География программы – 55 стран. “Лістапад” пройдет на шести площадках столицы. Все же главные церемонии примет кинотеатр "Москва". Откроет фестиваль российская лента "Аритмия" Бориса Хлебникова. Также в этом году “Лістапад” стал представителем FIPRESCI. Международная федерация кинопрессы будет оценивать дебютные работы в разных секциях.

Впервые в истории зрители смогут приобрести абонементы, что позволит киноманам значительно сэкономить. Билеты поступят в продажу не позднее 30 октября.