Главная>>Политика>>Сегодня последний день приема документов от кандидатов в депутаты в местные Советы
Политика
RSS
Сегодня последний день приема документов от кандидатов в депутаты в местные Советы
Скачать Поделиться

8 Января 2018 12:02

Сегодня последний день приема документов от кандидатов в депутаты в местные Советы

В Беларуси завершается прием документов от кандидатов в депутаты в местные Советы. Сегодня последний день, когда выдвиженец или его представитель могут предоставить в избиркомы все необходимое для регистрации. Регистрация начнется завтра и завершится 18 января. Затем стартует агитация.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =