Сегодня последний день приема документов от кандидатов в депутаты в местные Советы

8 Января 2018 12:02

В Беларуси завершается прием документов от кандидатов в депутаты в местные Советы. Сегодня последний день, когда выдвиженец или его представитель могут предоставить в избиркомы все необходимое для регистрации. Регистрация начнется завтра и завершится 18 января. Затем стартует агитация.