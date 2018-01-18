Мастер-класс от лучшей трактористки Минской области

18 Января 2018 15:23

Сорок лет она исполняет совсем не женские обязанности на полях и фермах столичного региона. Человек года, почетный гражданин Минской области Татьяна Захожая работает трактористкой. Настоящий профессионал, ее ловкость и мастерство удивляют многих. Антонина Станкевич записалась на мастер-класс к лучшей трактористке области.

На просьбу показать все свои дипломы, награды и грамоты Татьяна Захожая шутит: вам надо было выписывать командировку дня на... три. И действительно, за более чем четыре десятка лет плодотворной работы артефактов насобиралось - даже подсчитать сложно. Сама же женщина говорит, что ничего необычного в этом нет: поколение было такое, работали только старательно и самоотверженно.

Еще после восьмого класса Татьяна решила пойти по следам матери: она также работала трактористкой. После войны по понятным причинам во всех колхозах создавали именно женские бригады. Училище, работа в хозяйстве, кроме того, успела воспитать двоих детей, а сейчас уже и внуки подрастают.

Сейчас Татьяна работает на ферме - привозит и отвозит корм животным. Но с весны перейдет, как и всегда, на самый ответственный участок работы. Последние 12 лет женщина сеет кукурузу - такая работа требует точности и филигранной манеры езды.

За плодотворную работу и самоотверженность женщина как раз и получила звание "Почетный гражданин Минской области". Диплом и цветы лучшим представителям своих профессий вручили по случаю юбилея столичного региона - области исполнилось 80 лет.

Сейчас Татьяна Захожая готовит смену. Своим мастерством охотно делится с молодыми коллегами. Но при этом Татьяна Захожая на заслуженный отдых не спешит. Если понадобится ее помощь, готова выйти в поле.