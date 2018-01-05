Колядование - одна из традиций Рождества

5 Января 2018 15:26

Одна из традиций Рождества - колядование. Это и забава, и уважение к белорусским традициям. И если наши предки и подумать не могли включить в группу колядовщиков героев мультфильмов Диснея, Деда Мороза, Снегурочку, современная молодежь способна и не на такие фантазии. Специалисты объясняют, как меняется обряд и как правильно накрывать праздничный стол.

Елена Лешкевич, сотрудница НАН Беларуси: "В первую очередь это кутья, которую православные готовили 6 января, 13-го и 18-го, а католики 24-го, 31 декабря и 6 января. Кутья - это каша из каких-то круп. Также что-то мясное, ведь к Рождеству традиционно били кабана, делали из него различные колбасы, а также все, что семья хочет иметь на следующий год".

Блюд на рождественском столе должно быть нечетное количество, а под скатерть клали сено, чтобы после ужина вытащить травинку и погадать.

Найти больше информации о рождественских традициях можно в текстовой и видеоверсии онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.