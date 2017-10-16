"Главный эфир" поздравил "Миссис Земной шар - 2017" Светлану Кузнецову с Днем матери

15 Октября 2017 21:28

Белорусская многодетная мама… Какая она? Наверняка, воображение многих рисует домохозяйку, у которой много забот и почти не остается времени на себя. И уж тем более на какие-то другие занятия. Но я знаю немало исключений, которые не только восхищают, но и вдохновляют других женщин. И к одной из таких прекрасных представительниц "Главный эфир" отправился в гости.

Почти 20 лет назад она стала Первой "Мисс Беларусь". И сегодня Светлана Кузнецова продолжает побеждать в конкурсах красоты и представляет свою страну на разных континентах планеты, только уже в номинации "миссис". Скоро летит в Китай передавать корону "Миссис Земной шар - 2018". Она не только активно завоевывает титулы, но и готовит новых достойных участниц в мировых конкурсах.

Белоруска из Гродно теперь живет в Москве, воспитывает троих детей. Несмотря на профессиональное умение общаться с журналистами, Светлана предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Но впервые сделала исключение и пригласила домой в гости нашего корреспондента. Лариса Гулякевич отправилась в Москву поздравить титулованную белоруску с Днем матери и заодно развеять стереотипы о многодетных мамах (видео).

Кстати, наша коллега Лариса Гулякевич призналась, что за кадром осталось еще много интересного, о чем они со Светланой Кузнецовой говорили в приватной беседе. Например, есть ли подруги у самой титулованной белорусской красавицы и что такое женская дружба, красота и счастливый брак. И надеемся, что в следующих проектах мы тоже узнаем об этих женских секретах.