В Беларуси в этом году найти дорогу из леса самостоятельно не смогли 29 человек

Вместе с сезоном сбора ягод и грибов начался и сезон поиска людей в лесных массивах. Только в этом году в Беларуси во время сбора ягод либо грибов найти дорогу из леса самостоятельно не смогли 29 человек. Им понадобилась помощь спасателей, военнослужащих, поисковиков и волонтеров. Поиски четверых продолжаются и сейчас. Сейчас полсотни человек работает на поисках пенсионера в Крупском районе Минской области. В лес рядом с домом по грибы мужчина отправился 14 июля - и сейчас его местонахождение не известно. Подробнее - Наталья Кезик.

Георгий Бабарика - охотник с сорокалетним стажем. В начале лета не пропускает грибной-ягодный сезон, затем под осень выходит на охоту. Леса в своих крупских местах знает точно. О том, что рядом исчез сосед, он узнал в первый день. На поиски отправились всем городским поселком.

Владимир Васильевич - последний, кто видел своего соседа Михаила Грибовского перед тем, как тот пропал. В сезон заядлый грибник ходил в лес ежедневно. Поэтому не понятно, отчего мужчина на этот раз так и не вернулся домой.

В течение почти двух недель лес каждый день обследуют полсотни человек: поисковики, спасатели, военнослужащие и волонтеры. К мониторингу подключили и технику - сверху за ситуацией следят вертолеты и квадрокоптеры. Усложняет работу и особенность этой местности - непроходимая чаща и высокая трава.

Как только в лесах начинается сезон поиска ягод и грибов, у специалистов стартует сезон поиска людей. С начала этого сезона в лесах Беларуси заплутали 29 человек. В лесах Минской области помощь понадобилась 14, к сожалению, местонахождение двоих и сейчас не известно.

И это типичная картина для июля - начала августа. Например, за последние два года помощь специалистов в лесах центрального региона понадобилась 120 человекам. И чаще всего ориентир теряют пожилые люди.

Находить людей, которые заплутали в лесу, шесть лет подряд помогает и поисково-спасательный отряд. Команда волонтеров на помощь готова выехать в любое время суток. С рациями, навигацией, картами обходят каждый сантиметр леса.

Чтобы не заплутать в лесу, специалисты советуют надевать яркую одежду, обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства. Ориентироваться среди деревьев помогут и специальные столбы. Они делят лес на километровые кварталы и могут выполнить функцию компаса - подсказать точно, где какая сторона света.

Опытный охотник Георгий Бабарика в своей жизни никогда не плутал по лесу. Подсказки по навигации ему дает сама природа.

Лесники-любители также советуют ориентироваться по мху - он растет на стволе с северной стороны. А вот профессионалы делают ставку на современные технологии - GPS-трекеры и мобильные телефоны. Если все же потеряли ориентир, то главное - не паниковать, осмотреться и по возможности позвонить в милицию.