Экономика
18 Апреля 2018 21:07
МВФ прогнозирует рост белорусской экономики
Диверсификация экспорта - одна из важнейших составляющих экономического развития страны. Кстати, рост белорусской экономики прогнозирует и МВФ. Свежие данные обнародованы в новом обзоре фонда. Эксперты рассчитывают, что ВВП нашей страны в этом году вырастет почти на 3 %, хотя ранее, напомним, прогнозировали менее одного. В следующем году рост экономики ожидают на уровне чуть менее 2,5 %. Примерно такие же темпы сохранятся в среднесрочной перспективе. Инфляция, по оценке Международного валютного фонда, к концу года составит 6 %.
Другие новости
19.04.2018 09:10 / Экономика В Будапеште начинаются дни Минска
18.04.2018 21:09 / Экономика Рубрика "Слово и дело". МАРТ: надбавки в торговле
18.04.2018 19:03 / Экономика Экспортный форум "Беларусь молочная" стартовал сегодня
18.04.2018 17:05 / Экономика В этом году Беларусь планирует произвести более 7,5 млн. тонн молока
18.04.2018 15:03 / Экономика Урегулировать вопросы поставок белорусских мяса и молока на российский рынок, возможно, удастся на этой неделе
18.04.2018 12:14 / Экономика Современная техника пополнила парк сельхозпредприятий северного региона
18.04.2018 12:05 / Экономика МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
18.04.2018 07:11 / Экономика Авиапарк Белавиа пополнился новым самолетом
16.04.2018 21:14 / Экономика В Беларуси увеличивается количество интернет-магазинов
15.04.2018 09:07 / Экономика В Брестской области в планах высадить около двух с половиной миллионов саженцев
14.04.2018 21:40 / Экономика В Беларуси стартовала Неделя леса
13.04.2018 21:33 / Экономика Могилевская область присоединилась к посевной кампании
13.04.2018 21:31 / Экономика Аграрии Гомельской области первыми в стране приступили к севу льна
13.04.2018 19:08 / Экономика В "Великом камне" будут производить солнечные батареи и беспилотные летательные аппараты
13.04.2018 15:22 / Экономика В Минской области - массовый сев яровых
12.04.2018 21:21 / Экономика Экономика дня
12.04.2018 21:10 / Экономика Витебская область приступила к выборочному севу зерновых
12.04.2018 21:03 / Экономика Между Беларусью и Азербайджаном высокая степень доверия и взаимопонимания