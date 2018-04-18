МВФ прогнозирует рост белорусской экономики

18 Апреля 2018 21:07

Диверсификация экспорта - одна из важнейших составляющих экономического развития страны. Кстати, рост белорусской экономики прогнозирует и МВФ. Свежие данные обнародованы в новом обзоре фонда. Эксперты рассчитывают, что ВВП нашей страны в этом году вырастет почти на 3 %, хотя ранее, напомним, прогнозировали менее одного. В следующем году рост экономики ожидают на уровне чуть менее 2,5 %. Примерно такие же темпы сохранятся в среднесрочной перспективе. Инфляция, по оценке Международного валютного фонда, к концу года составит 6 %.