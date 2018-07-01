Эксклюзивное интервью председателя правления Сбербанка Германа Грефа

Сбербанк намерен увеличить объемы инвестиций в нашу страну.

Об этом договорились во Дворце Независимости, где Президент обсудил сотрудничество с руководителем крупнейшего российского банка. За последние 8 лет эта финансовая структура уже напрямую инвестировала 4 миллиарда долларов. И, судя по всему, цифра серьезно увеличится. В частности, за счет экспорта белорусских товаров и инвестиций в развитие машиностроения, энергетики и добывающего комплекса. Продолжатся инвестиции и в строительство. К примеру, в минувшем году банк выкупил долгострой у Белгосцирка. Изначально там должна была быть гостиница, Сбербанк же планирует до конца года разместить там свой офис, а также магазины и рестораны.

Однако портфель проектов гораздо шире. О перспективах финансовой структуры на рынке Беларуси - в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал председатель правления российского банка.