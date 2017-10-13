СК прокомментировал ситуацию вокруг происшествия в Печах

13 Октября 2017 21:10

Ситуацию вокруг происшествия в Печах прокомментировал и Следственный комитет. В ведомстве озвучили три основных версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. Представитель Следственного комитета рассказал, что, следуя из показаний военнослужащих срочной службы, выяснилось, что поведение Александра Коржича изменилось с сентября. Известно, что накануне трагедии погибший жаловался на состояние здоровья, но мыслей о суициде не высказывал.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси: "Установлено, что с 17 сентября Коржич был определен в медчасть с острой респираторной инфекцией и выписан 26 сентября. После этого был сопровожден военнослужащим в медпункт №1. Сведений о дальнейшем местонахождении Коржича до обнаружения трупа не имеется. Данная информация устанавливается следствием. В ходе предварительного расследования по уголовному делу рассматриваются следующие версии: доведение до самоубийства военнослужащего Коржича вследствие неуставных отношений, насилия, издевательств, вымогательства или отобрания у него предметов личного употребления; убийство рядового по мотивам личных неприязненных отношений из корыстных побуждений вследствие обладания информацией, компрометирующей других военнослужащих; самоубийство Коржича вследствие психологической травмы, нежелания продолжать службу в Вооруженных Силах, а также отказа комиссования его".

Также в Следственном комитете сообщили, что по делу были допрошены два десятка солдат, проходивших службу в этой части. Исходя из показаний, следствие пришло к выводу, что со стороны командира отделения имели место факты злоупотребления властью.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси: "Это выражалось в принятии денег от военнослужащих срочной службы за неограниченное по времени пользование мобильными в нарушение установленного порядка. Суммы поборов с каждого колебались от 20 до 40 рублей. Сержант Б. и сержант С., уже упоминаемые в СМИ, признаны подозреваемыми по уголовному делу. Кроме того, принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении старшины роты, прапорщика, который, злоупотребляя доверием, с июля по сентябрь похитил с банковской карты Коржича деньги на сумму не менее 150 рублей. При этом осуществлял платежи в личных целях в магазинах и кафе Борисова. Его действия квалифицированы по ст. 209 УК "Мошенничество". С его участием проводятся следственные действия. Планируется задержание в качестве подозреваемого".

Следователи продолжают опрашивать свидетелей, друзей и близких солдата, с кем он общался в последнее время. Назначен ряд экспертиз.