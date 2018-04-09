9 Апреля 2018 21:23
Из Кипра экстрадирована белоруска, завербовавшая 19 соотечественниц для сексуальной эксплуатации
Сегодня МВД нашей страны сообщило, что из Кипра экстрадирована белоруска, которая завербовала 19 соотечественниц для сексуальной эксплуатации. По информации милицейского ведомства, девушек приглашали работать танцовщицами в ночные клубы Кипра и Швейцарии. Кастинг, как правило, проходили безработные и малообеспеченные. Когда заключались трудовые контракты, тогда жертвам и разъясняли истинные требования работодателя -оказание секс-услуги клиентам клубов за вознаграждение. Те, кто это делать отказывался, подвергались психологическому давлению.
Обвиняемую задержали на территории Кипра еще в августе 2015 года. Все это время она пыталась избежать возвращения на родину, видимо, боясь ответственности. Но в марте этого года кипрская сторона приняла решение все же выдать человека, который находился в розыске по линии Интерпола, белорусским сыщикам. Согласно санкции статьи, которую вменяют белоруске, наказанием может стать 8 лет лишения свободы.