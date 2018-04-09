Из Кипра экстрадирована белоруска, завербовавшая 19 соотечественниц для сексуальной эксплуатации

9 Апреля 2018 21:23

Сегодня МВД нашей страны сообщило, что из Кипра экстрадирована белоруска, которая завербовала 19 соотечественниц для сексуальной эксплуатации. По информации милицейского ведомства, девушек приглашали работать танцовщицами в ночные клубы Кипра и Швейцарии. Кастинг, как правило, проходили безработные и малообеспеченные. Когда заключались трудовые контракты, тогда жертвам и разъясняли истинные требования работодателя -оказание секс-услуги клиентам клубов за вознаграждение. Те, кто это делать отказывался, подвергались психологическому давлению.

Обвиняемую задержали на территории Кипра еще в августе 2015 года. Все это время она пыталась избежать возвращения на родину, видимо, боясь ответственности. Но в марте этого года кипрская сторона приняла решение все же выдать человека, который находился в розыске по линии Интерпола, белорусским сыщикам. Согласно санкции статьи, которую вменяют белоруске, наказанием может стать 8 лет лишения свободы.