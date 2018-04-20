Живые подтверждения фейковости химатаки в сирийской Думе

22 Апреля 2018 21:19

Химического оружия не было, а мальчик был. На неделе появились живые, в прямом смысле, подтверждения фейковости химатаки в сирийской Думе. 11-летний Хасан Диаб вышел из-за кулис повстанческого Голливуда и рассказал всю правду о произошедшем 7 апреля в пригороде Дамаска. Вот Хасан во время предполагаемой химатаки – он напуган и поражен, но не отравляющими веществами. А вот он некоторое время спустя. Живой и здоровый.

В интервью журналистам Хасан рассказал, что 7 апреля он был поражен внезапностью и сюрреализмом происходящего. В день "атаки" мальчика и других детей согнали в больницу представители организации "Белые каски", которых неоднократно ловили на постановочных фейках в пользу террористов.

В госпитале ничего не понимающих “пациентов” начали поливать водой и снимать на видео. Затем юных "актеров по неволе" накормили рисом, печеньем и финиками. Уже после мальчик узнал, что пережил почти настоящую химическую атаку.

Российские дипломаты намерены представить эту историю в Совбезе ООН в понедельник. Впрочем, реакцию западных участников Совета, устроивших бомбардировки Сирии под предлогом фейковой химатаки, предугадать несложно.

Хасан Диаб, кстати, не первый юный актер театра фейков. В 2016 году во время операции по освобождению Алеппо западная цивилизация со слезами на глазах читала твиты девочки Баны из осажденного правительственными войсками города. Благо, Бана отлично владела английским, несмотря на то, что ей было всего 7.

В прошедшем времени мы говорим о девочке не потому, что она погибла под бомбами кровавого режима. А потому, что впоследствии выяснилось, что Баны не было. Как и тот мальчик, она, конечно, была и ныне здравствует, а вот писательницы не было. Трогательные твиты от имени сирийской девочки писал 40-летний американец с территории Шотландии. Казалось бы, причем здесь Запад?

Но копнем еще глубже. Точнее, дальше. 1990 год. 15-летняя кувейтская девушка-волонтер Наира ас-Сабах выступает перед Комиссией по правам человека в американском конгрессе. Наира плачет и рассказывает, как иракская солдатня выбрасывала новорожденных из инкубаторов в одной из больниц у нее на родине. Конгресс негодует, либеральная пресса плачет навзрыд, правозащитники заламывают руки, и Джордж Буш, который старший, начинает первую иракскую войну. Но в разгар кампании вдруг оказывается, что Наиры-волонтера тоже не было. А перед конгрессом выступала дочь кувейтского посла в США. Показания девочки были выдуманы американским PR-агентством "Хил энд Ноултон". Как говорится, классика жанра! Параллели, думаю, проведете сами.

"Главный эфир" тем временем связался с сирийским бизнесменом Кутайба Хасаном. Сейчас он находится в Дамаске и по нашей просьбе готов рассказать, что на самом деле происходит в сирийской столице и как реагируют на западные фейки сами сирийцы.

Да уж, судя по настроению местных жителей, Сирия явно не похожа на страну, в которую попали сразу 100 томагавков, по словам Трампа.

Странный у томагавков КПД. Каждый по 2 миллиона долларов, запустили на все 200 - и всего четверо раненых! Порадуемся за сирийцев, что обошлось без жертв. Этой стране и так досталось за годы войны.

Хотя, когда бомбят фейками, ущерб бывает намного больше.