ЧП
17 Января 2018 15:12
Директор двух служб маршрутного такси попался на сокрытии доходов
Серую бухгалтерию вскрыли сотрудники финансовой милиции. По информации КГК, владелец компаний два года уклонялся от уплаты налогов. Правоохранители также уточнили, что доходы не отражались в учетных документах. Кассовые аппараты обнуляли либо просто не проводили платежи. Должностные лица организации давали указания водителям скрывать истинные размеры полученной выручки. В офисе руководителя проведены обыски. Изъята документация, техника, 40 тысяч рублей, более 20 кассовых устройств, а также приспособления для их обнуления.
Подозреваемый задержан, проводится проверка, чтобы установить точную сумму неуплаченных налогов.
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