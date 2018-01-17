Директор двух служб маршрутного такси попался на сокрытии доходов

17 Января 2018 15:12

Серую бухгалтерию вскрыли сотрудники финансовой милиции. По информации КГК, владелец компаний два года уклонялся от уплаты налогов. Правоохранители также уточнили, что доходы не отражались в учетных документах. Кассовые аппараты обнуляли либо просто не проводили платежи. Должностные лица организации давали указания водителям скрывать истинные размеры полученной выручки. В офисе руководителя проведены обыски. Изъята документация, техника, 40 тысяч рублей, более 20 кассовых устройств, а также приспособления для их обнуления.

Подозреваемый задержан, проводится проверка, чтобы установить точную сумму неуплаченных налогов.