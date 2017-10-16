В мире
16 Октября 2017 12:05
Взрыв на нефтяной платформе в американской Луизиане
Пострадали не менее 7 человек. Полиция не исключает, что число раненых может оказаться еще больше. К месту инцидента, где до сих пор видно пламя, отправились спасательные судна. Есть ли погибшие - пока неизвестно.
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