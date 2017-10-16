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Взрыв на нефтяной платформе в американской Луизиане
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16 Октября 2017 12:05

Взрыв на нефтяной платформе в американской Луизиане

Пострадали не менее 7 человек. Полиция не исключает, что число раненых может оказаться еще больше. К месту инцидента, где до сих пор видно пламя, отправились спасательные судна. Есть ли погибшие - пока неизвестно.

  

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