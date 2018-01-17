17 Января 2018 19:04

Киевский университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств на оплату тепла и электроэнергии. Об этом в соцсетях написал эксперт по энергетике Андрей Герус. Студентов перевели в режим дистанционного обучения - в таком режиме университет останется до 5 марта. Ранее отменить занятия в связи с отсутствием денег на оплату отопления пришлось нескольким одесским вузам.

Тем временем Всемирный банк пригрозил лишить Украину кредитования из-за законопроекта о антикоррупционном суде. Международные эксперты требуют, чтобы Киев внес в документ изменения. В их числе поправки, определяющие точное количество судей и квалификационные требования к ним. Ранее недовольство проектом выразил МВФ. Кроме того, крупнейшие кредиторы Украины призвали Минфин и Нацбанк страны привлечь к ответственности бывших собственников тех банков, которые обанкротились из-за махинаций.