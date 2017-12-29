Главная>>В мире>>Возгорание на трассе в США
В мире
RSS
Возгорание на трассе в США
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 08:03

Возгорание на трассе в США

И еще одно возгорание в США, уже на трассе. Фура с 18 тоннами авокадо заполыхала прямо посреди дороги. Водитель успел вовремя покинуть грузовик, который спасти не удалось. К приезду пожарных он сгорел почти дотла. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. На месте происшествия образовались пробки.

  

Другие новости

ЧП в российской столице Надзвычайнае здарэнне ў расійскай сталіцы 29.12.2017 12:05 / В мире ЧП в российской столице

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =