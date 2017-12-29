Возгорание на трассе в США

29 Декабря 2017 08:03

И еще одно возгорание в США, уже на трассе. Фура с 18 тоннами авокадо заполыхала прямо посреди дороги. Водитель успел вовремя покинуть грузовик, который спасти не удалось. К приезду пожарных он сгорел почти дотла. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. На месте происшествия образовались пробки.