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Власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций
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1 Февраля 2018 08:04

Власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций

Как пишет "Нью-Йорк таймс", следователей интересуют - ФИФА, МОК, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, а также Национальный олимпийский комитет США. Эти спортивные структуры, вероятно, допускали нарушения при выборе городов для проведения крупных международных турниров.

  

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