Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений

Президент сегодня провел ряд кадровых назначений. Все они касаются органов государственной безопасности. Заместителем председателя КГБ стал Владимир Калач. Ранее он руководил управлением по Минску и Минской области. С сегодняшнего дня на этом посту его сменил Дмитрий Реуцкий, до этого он возглавлял одно из главных управлений центрального аппарата КГБ. Олег Столярчук будет отвечать за работу комитета в Витебской области. Ранее он руководил Институтом национальной безопасности. Его преемник на этой должности Вячеслав Езерский работал на посту начальника КГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев. Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский. Обращаясь ко всем специалистам, Президент отметил: главная задача КГБ - обеспечить безопасность внутри страны. Комитет многое делает и с точки зрения экономики, и в целях защиты конституционного строя. Среди основных направлений работы - борьба с коррупцией, разведка и контрразведка, правительственная связь и, конечно, борьба с терроризмом. Александр Лукашенко отметил: эта проблема не характерна для Беларуси, но успокаиваться ни в коем случае нельзя.

Особый акцент Президента на недопустимости того, чтобы в КГБ появились тенденции, против которых данная структура и борется. Речь о коррупции, взятках и аморальном поведении в принципе. Ведь на плечах этих профессионалов - самое главное и святое: безопасность, суверенитет и независимость государства.

Важный момент - качественная работа в регионах. Президент отметил, что многие из назначаемых в руководство КГБ идут работать в территориальные органы, где есть опасность столкнуться с фактами круговой поруки и компанейщины. Непредвзятый и объективный взгляд на факты - вот что требует Александр Лукашенко. Комитет должен держать марку доверия общества, качественно сформированную еще в советские времена. Все нынешние кадровые решения полностью выверены. Подготовка к этому комплексу назначений велась более полугода. Председатель КГБ отметил, что ждет хорошего эффекта от нынешней ставки на молодых перспективных руководителей.