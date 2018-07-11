Власти Греции приняли решение о высылке двух российских дипломатов

11 Июля 2018

Власти Греции приняли решение о высылке двух российских дипломатов, еще двум запрещено въезжать в страну. Об этом сообщают греческие СМИ. Официальная причина такого решения - "противоправные действия российских дипломатов против национальной безопасности". Среди обвинений - "попытка сбора и распространение информации, а также подкуп государственных чиновников". При этом, как отмечают СМИ, решение о высылке касается исключительно четырех упомянутых человек. Несмотря на сегодняшнее развитие событий, Греция заинтересована в сотрудничестве с Россией и развитии дружеских отношений между странами.

В Совете Федерации уже прокомментировали сложившуюся ситуацию - Москва собирается зеркально ответить на высылку своих дипломатов.

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