Арина Соболенко впервые в карьере войдет в топ-100 мирового теннисного рейтинга

15 Октября 2017 21:14

Это белорусское имя ворвалось в мировой спорт и серьезно заявило о себе в элите мирового тенниса. Достойный финал сегодня провела наша Арина Соболенко на теннисном турнире WTA в китайском Тяньцзине. 19-летняя белоруска уступила в сложном финальном поединке экс-первой ракетке мира Марии Шараповой. В WTA наша подрастающая звезда стала выступать только с прошлого года, тогда как Мария Шарапова - обладательница 36 трофеев соревнований серии WTA. Для россиянки это был первый финал после дисквалификации.

Болельщики благодаря Белтелерадиокомпании могли наблюдать состязание в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5". Матч получился невероятно эмоциональным и длился более двух часов. В первом сете Арина вела 4:1, но опыт Шараповой сыграл свою роль, в итоге 7:5. Во второй партии Соболенко также диктовала россиянке свою игру и была всего в гейме от победы.

И все же Шараповой удалось повернуть игру в свою пользу. Исход определился на тай-брейке, который получился не менее напряженным и завершился со счетом 10:8 в пользу российской спортсменки. Что ж, достойная игра и беспрецедентная воля к победе. Сразу после матча мы связались с Ариной по телефону. Она поделилась впечатлениями от первого финала в карьере.

К слову, во время церемонии награждения мастерство молодой Соболенко отметила и Мария Шарапова.

По итогам турнира Арина Соболенко впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Отметим, во многом благодаря успешному выступлению Соболенко наша сборная впервые в своей истории пробилась в финал Кубка Федерации. Главный трофей самых престижных соревнований среди национальных команд белоруски оспорят со сборной США на домашней "Чижовка-Арене" уже в середине ноября.