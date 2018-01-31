Варшава может остаться без права голоса в Совете ЕС

30 Января 2018 21:11

Первый параграф 7 статьи Договора о Евросоюзе - а он предусматривает возможность введения санкций против стран-участниц - запустил профильный комитет европарламента. Теперь решение должна утвердить февральская пленарная сессия. Отношения Польши и ЕС испортились после проведения судебной реформы правительством консерваторов.

Она, напомним, вызвала массовые протесты в Польше и, по мнению евродепутатов, нарушает основополагающие европейские принципы, в том числе принцип верховенства права. Эксперты не верят, что обострение может привести к выходу Польши из ЕС, однако считают, что последствия конфликта будут неприятными. Мы попросили прокомментировать ситуацию политолога Марину Клебанович.

Кстати, в последнее время резко охладели отношения ЕС и с другими государствами Вышеградской группы. В нее, кроме Польши, входят Венгрия, Словакия и Чехия. Все эти страны выступают с критикой миграционной политики Единой Европы. В частности, накануне на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что квоты не являются подходящим решением и разделяют Европу. Государства Вышеградской четверки считают, что ЕС необходимо сделать акцент не на распределении мигрантов, а на усилении охраны внешних границ, включая морские.