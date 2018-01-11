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В Вене испортили памятник советским солдатам
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11 Января 2018 08:00

В Вене испортили памятник советским солдатам

Неизвестные плеснули на монумент черную краску. Президент Австрии заявил, что сожалеет по поводу осквернения мемориала. Поставлен вопрос об установке на площади Шварценберг-плац камер видеонаблюдения.

А в польском городе Щецин памятник советским воинам намереваются пустить на металлолом. Символы серпа и молота с монумента не будут переносить на Центральное кладбище, как это было сделано с ликвидированным мемориалом благодарности советской армии. Напомним, закон о демонтаже советских памятников в Польше готовился давно и был принят в середине прошлого года.

  

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