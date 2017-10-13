В США четырехлетний мальчик случайно застрелил своего деда

12 Октября 2017 12:03

57-летний Дэнни Патрик отправился вместе с внуком пострелять из ружья. Но ребенок внезапно нашел в их грузовике еще одно оружие и нечаянно выстрелил пожилому мужчине в лицо. От несовместимых с жизнью травм дед скончался на месте. Полицейских вызвали соседи, к которым прибежал мальчик и сообщил, что дедушка умер.