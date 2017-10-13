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В сирийской Ракке остается до 400 боевиков "Исламского государства"
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13 Октября 2017 12:04

В сирийской Ракке остается до 400 боевиков "Исламского государства"

Об этом заявили представители международной коалиции. Также в городе около 4 тысяч мирных жителей. Группы сирийской умеренной оппозиции при поддержке возглавляемой США международной коалиции начали бои за Ракку в начале июня 2017 года. Около 80 процентов города уже удалось освободить, под контролем террористов остаются отдельные территории в центре и на севере города. И сегодня от рук террористов погибли по меньшей мере 50 человек. Десятки раненых. В лагере беженцев в провинции Хасака смертники подорвали 2 заминированных автомобиля. Следом еще один боевик привел в действие бомбу в толпе людей.

  

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