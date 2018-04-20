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23 Апреля 2018 08:00

В самолете авиакомпании Air India из-за сильной турбулентности выпал иллюминатор

Пострадали три пассажира. Лайнер рейсом Амритсар - Нью-Дели находился в зоне тряски около 12 минут. В это время с полок упал багаж, одна из женщин ударилась головой о панель обшивки, так как не была пристегнута. Всего на борту находилось 236 пассажиров и 6 членов экипажа.