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В Мексике найдено захоронение 33 человек
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18 Января 2018 09:06

В Мексике найдено захоронение 33 человек

Тела отправлены на экспертизу в Департамент судебной медицины. В этой стране часто находят криминальные захоронения. Обычно так преступники прячут тела людей, убитых в войнах наркомафии.

  

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