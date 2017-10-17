17 Октября 2017 07:07

ЧП в Лондоне. Неизвестный напал с ножом на людей недалеко от станции метро Parsons Green. Один человек погиб, двое пострадали. Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом. Задержаний не было. Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия. Parsons Green закрыта для пассажиров. Напомним, что 15 сентября на наземной станции лондонского метро произошел теракт. Пострадали 30 человек. По информации полиции, взрывное устройство сработало частично.