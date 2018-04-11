В Киеве десятки человек собрались у памятника погибшим в концлагере "Сырецкий"

11 Апреля 2018 19:04

Памятные акции сегодня проходят по всему миру. Так, в Киеве десятки человек, среди них и бывшие пленники, собрались у памятника погибшим в концлагере "Сырецкий", в Бабьем Яру. Люди возлагали цветы к памятному знаку "Память ради будущего".

Там, к слову, за время оккупации Киева были расстреляны около 200 тысяч пленных.