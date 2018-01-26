В Кабуле прогремел чудовищный взрыв

27 Января 2018 15:02

Начнем с последней информации, которая приходит из Кабула, где несколько часов назад прогремел чудовищный взрыв. Жертвами теракта в афганской столице стали не менее 40 человек. ЧП произошло на улице, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Пострадало около 140 человек. Многие здания повреждены - в них выбило окна. Теракт совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи, сообщив на контрольно-пропускном пункте, что едет забирать пациента. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".