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В Греции сегодня бастуют работники общественного транспорта, моряки и врачи
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12 Января 2018 17:03

В Греции сегодня бастуют работники общественного транспорта, моряки и врачи

Демонстрации проходят против законопроектов, которые ограничивают право на забастовки. На улицы вышли несколько тысяч человек. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

  

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