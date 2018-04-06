4 Апреля 2018 07:06

Сегодня в Гааге пройдет заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Здесь рассмотрят инцидент в Солсбери. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на установлении истины по делу Скрипаля. В технический секретариат Организации, а также британским и французским коллегам, уже направлены конкретные вопросы по поводу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери. Накануне британским специалистам не удалось определить точное происхождение нервно-паралитического вещества и доказать, что газ "Новичок" был из России.