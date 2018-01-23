Без паспорта и билета слетала из Чикаго в Лондон

23 Января 2018 12:04

В США разразился громкий скандал из-за пассажирки, которая смогла без паспорта и билета слетать из Чикаго в Лондон. 66-летней Мэрилин Хартман удалось без документов пройти все контроли в чикагском аэропорту О'Хара. После чего она, затерявшись среди толпы пассажиров, пробралась на борт самолета. По прилету в Великобританию Хартман не смогла пройти миграционный контроль и была возвращена в Чикаго. Там женщину арестовали. Уже прошел суд, по решению которого пенсионерку отпустили, но обязали пройти психиатрическое лечение. Теперь женщина будет носить электронный браслет. Ей запрещено приближаться к аэропорту О'Хара и самолетам British Airways.