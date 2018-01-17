В мире
17 Января 2018 15:16
В Детройте открылся ежегодный автосалон
Огромное количество брендов со всей планеты представляет свои новинки. Это одно из самых авторитетных автошоу, так что самые горячие премьеры, которые не дождутся мартовской Женевы, состоялись здесь. На автосалоне показали новый G-класс от Mercedes, новое поколение седана Volkswagen Jetta, обновленный классический пикап Ranger и десятки новинок и концептуальных моделей. Публика сможет прикоснуться к экспонатам с 20 января.
Другие новости
17.01.2018 19:10 / В мире Сборные Северной и Южной Кореи выйдут на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом
17.01.2018 19:05 / В мире Подростки, напавшие на учеников в Перми, пытались покончить с собой
17.01.2018 19:04 / В мире Всемирный банк пригрозил лишить Украину кредитования
17.01.2018 17:03 / В мире Шотландия парализована снегопадом
17.01.2018 15:14 / В мире МОК не предоставит права выступить на Олимпиаде легендарному Оле-Эйнару Бьерндалену
17.01.2018 15:09 / В мире В Каталонии пройдет первое заседание нового парламента
17.01.2018 15:08 / В мире В Марокко впервые за 10 лет выпал снег
17.01.2018 15:06 / В мире Южная Корея и КНДР приступили к переговорам в пограничном Пханмунджоме
17.01.2018 15:04 / В мире В Сирии после долгого перерыва открылись школы
17.01.2018 13:05 / В мире Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку
17.01.2018 12:17 / В мире Киевский университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны
17.01.2018 12:15 / В мире В США зафиксировано падение метеорита недалеко от Детройт в штате Мичиган
17.01.2018 12:14 / В мире Пострадавшая при резне в Перми учительница получила 17 ножевых ранений
17.01.2018 12:12 / В мире В Польше сегодня огласят приговор по резонансному делу об осквернении места памяти
17.01.2018 09:11 / В мире В Лапландии построили ледяной отель по мотивам сериала "Игра престолов"
17.01.2018 09:09 / В мире Жительница Великобритании стала балериной в 80 лет
17.01.2018 08:09 / В мире Норвегия закроет все меховые фермы к 2025 году
17.01.2018 08:06 / В мире Бесконечное обсуждение Брексита утомило британских парламентариев