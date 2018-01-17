В Детройте открылся ежегодный автосалон

17 Января 2018 15:16

Огромное количество брендов со всей планеты представляет свои новинки. Это одно из самых авторитетных автошоу, так что самые горячие премьеры, которые не дождутся мартовской Женевы, состоялись здесь. На автосалоне показали новый G-класс от Mercedes, новое поколение седана Volkswagen Jetta, обновленный классический пикап Ranger и десятки новинок и концептуальных моделей. Публика сможет прикоснуться к экспонатам с 20 января.