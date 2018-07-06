В Будапеште у моста Эржебет подняли 100-килограммовую бомбу

6 Июля 2018

На дне Дуная она оставалась со времен Великой Отечественной войны. Из-за операции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов, а также перекрыть движение на дорогах. Сейчас бомба находится на военном полигоне для детонации. Эту операцию саперы планируют провести через несколько дней. К слову, обнаружили ее на прошлой неделе, когда со дна реки доставали автомобиль. Эксперты предупреждают, что еще сотни неразорвавшихся снарядов могут находиться на дне реки.

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