В Берлине эвакуированы 10 тысяч человек

20 Апреля 2018 12:01

Срочная информация в эти минуты приходит из Германии. В Берлине закрыт главный вокзал города. Эвакуированы 10 тысяч человек, ряд больниц, несколько министерств, штаб-квартира немецкой разведки. В радиусе километра не будут ходить поезда, метро и автобусы. Дело в том, что обнаружена 500-килограммовая бомба, сброшенная британской авиацией во время Второй мировой войны. В железнодорожной компании говорят, что сопоставимой ситуации такого масштаба еще не было. Саперы планируют приступить к обезвреживанию снаряда через полчаса.