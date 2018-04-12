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В Алжире объявлен трехдневный траур
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12 Апреля 2018 08:04

В Алжире объявлен трехдневный траур

Вероятной причиной крушения военно-транспортного самолета в Алжире мог стать перегруз. Ил-76 был рассчитан на перевозку 225 пассажиров. На борту же в момент трагедии находились почти 260 человек: военные и их родственники. Напомним, ЧП произошло накануне сразу после взлета лайнера с авиабазы. На высоте около 50-ти метров у самолета загорелось правое крыло. Экипаж попытался вернуться обратно на аэродром. Погибли 257 человек. Выжить удалось лишь двоим. В Алжире объявлен трехдневный траур.

  

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