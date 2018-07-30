В аэропорте Мюнхена отменили более 300 рейсов, пока искали пассажирку

30 Июля 2018

Почти тысяча пассажиров провела ночь в мюнхенском аэропорту на раскладушках, сотни - в отелях. И всё из-за одной пассажирки, которая попала в зону безопасности без контроля безопасности. Несколько часов полицейские обыскивали воздушную гавань в поисках девушки, а также проверяли здание на наличие опасных вещей. В итоге тревогу отменили. Личность виновницы хаоса установлена, но ее не задержали - она находится на свободе. В общей сложности в аэропорту Мюнхена были отменены более 300 рейсов. 

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =