В аэропорте Мюнхена отменили более 300 рейсов, пока искали пассажирку

Почти тысяча пассажиров провела ночь в мюнхенском аэропорту на раскладушках, сотни - в отелях. И всё из-за одной пассажирки, которая попала в зону безопасности без контроля безопасности. Несколько часов полицейские обыскивали воздушную гавань в поисках девушки, а также проверяли здание на наличие опасных вещей. В итоге тревогу отменили. Личность виновницы хаоса установлена, но ее не задержали - она находится на свободе. В общей сложности в аэропорту Мюнхена были отменены более 300 рейсов.