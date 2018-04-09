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Трагедией едва не закончился инцидент с поездом в Индии
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9 Апреля 2018 17:04

Трагедией едва не закончился инцидент с поездом в Индии

От движущегося локомотива отцепился состав из 22 вагонов, в которых находились около тысячи человек. Он проехал 11 километров, прежде чем его остановили с помощью помещенных на железнодорожные пути камней. Никто из пассажиров не пострадал. Как выяснилось позже, семеро работников железной дороги не выполнили все необходимые процедуры, в результате вагоны отделились от основного состава. Эти сотрудники уволены.
  

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