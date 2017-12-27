Главная усадьба минского Деда Мороза разместилась в Верхнем городе

27 Декабря 2017 15:22

Главный новогодний волшебник ждет в гости минчан и гостей столицы. Причем, в Минске сказку дарят сразу на нескольких площадках. В детском парке имени Горького на свидание с Дедом Морозом лучше записываться заранее. Пожелания детей и взрослых сказочные персонажи исполняют также в Ботаническом саду, зоопарке, на детской железной дороге и в нескольких торговых центрах. А вот главная усадьба минского Дедушки Мороза разместилась в Верхнем городе.

Исторический центр Минска на новогодние праздники стал большой концертной площадкой. Сцена, световая проекция, иллюминация и настоящее 3Д-шоу. Над его созданием несколько месяцев работала целая команда.

Представление в Верхнем городе длится почти полчаса. А попасть на аудиенцию к Деду Морозу можно до 5 января.