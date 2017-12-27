Главная>>Общество>>Главная усадьба минского Деда Мороза разместилась в Верхнем городе
Общество
RSS
Главная усадьба минского Деда Мороза разместилась в Верхнем городе
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 15:22

Главная усадьба минского Деда Мороза разместилась в Верхнем городе

Главный новогодний волшебник ждет в гости минчан и гостей столицы. Причем, в Минске сказку дарят сразу на нескольких площадках. В детском парке имени Горького на свидание с Дедом Морозом лучше записываться заранее. Пожелания детей и взрослых сказочные персонажи исполняют также в Ботаническом саду, зоопарке, на детской железной дороге и в нескольких торговых центрах. А вот главная усадьба минского Дедушки Мороза разместилась в Верхнем городе.

Исторический центр Минска на новогодние праздники стал большой концертной площадкой. Сцена, световая проекция, иллюминация и настоящее 3Д-шоу. Над его созданием несколько месяцев работала целая команда.

Представление в Верхнем городе длится почти полчаса. А попасть на аудиенцию к Деду Морозу можно до 5 января.

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 27.12.2017 20:00 / Общество С Новым годом!
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 27.12.2017 17:30 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 28 декабря Прагноз надвор'я на 28 снежня 27.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 28 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =