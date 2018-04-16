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Стивен Спилберг первым в истории кино заработал в прокате 10 миллиардов долларов
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18 Апреля 2018 09:12

Стивен Спилберг первым в истории кино заработал в прокате 10 миллиардов долларов

Такого показателя ему удалось достичь благодаря своему последнему фильму под названием "Первому игроку приготовиться", который с марта собрал более 475 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру. Следом за Спилбергом в рейтинге самых коммерчески успешных режиссеров с большим отрывом идут создатель фильмов "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон, режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй и постановщик "Терминатора", "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон.

  

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