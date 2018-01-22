Статуя Свободы вновь открыта для посещения

22 Января 2018 08:07

Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк, так как монумент является символом города. Напомним, статуя Свободы и остров Эллис были временно закрыты из-за приостановки работы правительства, которое осталось без финансирования. Это произошло после того, как республиканцы и демократы в сенате не смогли договориться о принятии нового законопроекта, который позволил бы перечислить средства на деятельность госучреждений. Голосование по новому временному бюджету США в верхней палате конгресса назначено на сегодня.