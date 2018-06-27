Сейм Польши отменил уголовную ответственность за обвинения поляков в холокосте

Сейм Польши отменил уголовную ответственность за публичное обвинение поляков в причастности к холокосту. Ранее в документе фиксировалось "тюремное заключение на срок до 3 лет". Эти спорные нормы, принятые в начале года, привели к конфликту с рядом стран, в том числе с Израилем, Украиной и США. Правительство Польши выступило с заявлением, не дожидаясь решения Конституционного суда с предложением пересмотреть закон.