Декрет № 1 прокомментировал первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович

5 Апреля 2018 21:15

Правительство утвердило порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике. А также определило принципы формирования базы данных этой категории лиц.

Ключевая роль здесь отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание постоянно действующих комиссий, основные задачи которых - содействие гражданам в трудоустройстве. Планируется плотная работа комиссий с нанимателями и госорганами и помощь с трудоустройством в каждом районе. В их функции будет входить формирование списка трудоспособных, которые не работают, находить для них легальный заработок на предприятии или организации, рассматривать заявления временно неработающих. А не желающим трудиться придется возмещать оплату за некоторые предоставляемые государством услуги в полном объеме.

О новациях документов нашему корреспонденту Светлане Лукьянюк рассказал первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

К этой теме мы будем возвращаться не раз. Мнения экспертов, анализ документов, регламентирующих трудоустройство, мои коллеги проанализируют в итоговой программе "Главный эфир" в это воскресенье.