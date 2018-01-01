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С началом года председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану
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2 Января 2018 09:03

С началом года председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану

Среди приоритетов - вопросы безопасности и стабильности. Таджикистан продолжит продвижение принятых в Содружестве решений и документов по борьбе с глобальными угрозами. Также среди важнейших вопросов - устойчивое развитие и благополучие Центрально-Азиатского региона в гуманитарной сфере, проблемы в области образования и науки, защита окружающей среды и экология. Сопредседателем в этом году выступит Туркменистан, который возглавит Содружество в 2019 году.

  

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