Строительство нового моста через Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября

26 Апреля 2018 15:01

Такое поручение сегодня дал Президент на совещании в Минске.

Основные темы - технологии, дисциплина и безопасность. О состоянии дел в экономике села доложили профильные министры. Глава государства также заострил внимание на фактах бесхозяйственности в АПК. До 15 апреля на линейке готовности должна была быть вся техника. Такое условие было поставлено еще в начале месяца на республиканском семинаре-совещании по работе аграрной отрасли.

МВД Беларуси в ближайшее время выработает систему мер для эффективного воздействия на негативные процессы в сельском хозяйстве. Как отмечено, предприятий, которые сразу же не реагируют на требования, в стране достаточно, как и выявленных нарушений. По большей части это халатность и безответственное отношение к материально-техническим средствам.

Еще один блок вопросов касался противопожарной ситуации в стране. После трагедии в российском Кемерове Президент потребовал проверить все объекты и места массового скопления людей и устранить все нарушения. Также Александр Лукашенко отметил, что обратит особое внимание на работу аграриев в ходе своей традиционной поездки в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в конце прошлого года на мосту через Припять появились трещины, он был закрыт для пешеходов и транспорта. Рядом была налажена временная переправа, которая из-за погодных условий работала нерегулярно.